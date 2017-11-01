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175 лет назад 2016
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Старченко — о «Словане»: не следил за соперником ни до Занковца, ни при нём

Хоккей

Форвард «Барыса» Роман Старченко подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом» (5:2).

«Играли дома, при своих трибунах, после хорошего матча с «Йокеритом», хотя первый период провели плохо, потом собрались и отыграли на пять… С минусом. Чувствуется рука бывшего тренера «Барыса» — Эдуарда Занковца — в «Словане»? Не знаю, я особо за «Слованом» в этом сезоне не следил ни до Занковца, ни при нем, так что ничего сказать не могу.

Незасчитанная шайба? Не засчитали — не засчитали, ничего страшного. Продолжали работать дальше, через три смены забили. Будем настраиваться не на два матча, а сначала на один, на «Витязь», с таким же настроем на победу», — цитирует игрока Sports.kz.

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Источник: Sports.kz Сообщить об ошибке
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