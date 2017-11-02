Плэтт — о матче с «Сибирью»: в Новосибирске тяжело играть, их поддержка давит

Форвард ЦСКА Джефф Плэтт прокомментировал разгром «Югры» (5:0) и поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Сибирью». В матче в Ханты-Мансийске на счету игрока заброшенная шайба.

«Первый период получился немного скомканным, он прошёл в рваном ритме. Я думаю, что и мы, и «Югра» тяжело вошли в игру. Но потом мы действовали хорошо, и я думаю, что счёт матча отражает это в полной мере.



Ларс Юханссон был бесподобен. В первом периоде он подтащил команду, когда мы получили два удаления подряд. И потом он сделал несколько очень важных спасений и по праву заработал этот «сухарь». Я очень рад за него.



В Новосибирске очень тяжело играть гостям – поддержка их фанатов очень сильно давит на приезжую команду. Мы должны быть к этому готовы и относиться к сопернику с осторожностью – они очень хорошо играют дома», — цитирует игрока официальный сайт клуба.