Налимов: у «Адмирала» три сильных вратаря, с каждым клуб чувствует себя уверенно

Вратарь «Адмирала» из Владивостока Иван Налимов прокомментировал итоги встречи с ХК «Сочи», в которой «моряки» одержали победу со счётом 4:0. Голкипер оформил первый «сухарь» в текущем чемпионате, отразив 34 броска по своим воротам.



«Получил удовольствие от игры. Взяли три очка — идём дальше. У нас три сильных вратаря, и с каждым из них команда чувствует себя уверенно. Нужна ли пауза? Не знаю. Я мог бы и дальше играть», — приводит слова Налимова официальный сайт «Адмирала».



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«Адмирал» уверенно обыграл «Сочи», первый раз в сезоне не пропустив