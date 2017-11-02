Форвард Игорь Фефелов продолжит карьеру в «Дизеле»

Нападающий Игорь Фефелов, покинувший стан новокузнецкого «Металлурга», рассказал о времени, проведённом в команде.



«В «Металлурге» была отличная атмосфера, отличный коллектив и персонал. Там всё на высоком уровне. После того как я набрал пять очков в шести матчах, получил травму и, по сути, у меня вышла та пауза, которая выбила меня из колеи, не скажу, что у меня что-то пошло не так. У меня было много моментов, и играл я так же. Не хватило хоккейного фарта.



С каждым годом ВХЛ становится всё лучше и лучше, потому что команды КХЛ не резиновые. Многие ребята едут сюда доказывать свою состоятельность. Практически все команды на высоком уровне. В Высшей лиге есть фарм-клубы команд КХЛ. Ребята, которые не пробились в Континентальную хоккейную лигу, играют здесь. Сейчас я тренируюсь каждый день. Могу сказать, что я уже договорился с пензенским «Дизелем» и буду выступать за этот коллектив», — сказал Фефелов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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