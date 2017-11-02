Гатиятулин: просим «Трактор» больше играть в атаке, нет установки отбрасываться

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» со счетом 3:2 ОТ.



«Тяжелый матч, очень рады победе. Игры с «Автомобилистом» всегда проходят в упорной борьбе. Если брать по игре, то во втором периоде немного подсели, но тут слова благодарности команде: терпеливо играли, оборонялись и ждали своего момента, а в овертайме использовали его и победили. Огромное спасибо болельщикам за поддержку.



Подсели к началу третьего периода? Да, во втором периоде играли фактически в три звена, там удалений много было, силы покинули, видимо. Но перерыв пошёл на пользу, терпеливо отыграли третий период. Проблемы с переходом в атаку? Да, немного робко играем. Работаем над этим на тренировках, нет установки отбрасываться, наоборот, просим играть больше в атаке, где-то не хватает сил, концентрации в игровых моментах», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» уступил «Трактору» в овертайме, прервав победную серию