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175 лет назад 2016
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Аболс: Красоткин — молодец, а игру с «Металлургом» решили неравные составы

Хоккей

Главный тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями после победы над «Металлургом» (3:1).

«Вроде неплохо играли на этом выезде, но умудрялись проигрывать, особенно в Екатеринбурге. Хотя в обороне не очень хорошо играли. Сегодня неравные составы решили. Знаем, что «Магнитка» хороша в большинстве, как всегда. Да, пропустили втроём. Но и сами забили практически два гола в большинстве. Хотя официально — один, но во втором моменте там уже кончилось время удалённого и мы забили гол. Антон Красоткин — молодец: наконец выиграл, сделал несколько решающих спасений», — цитирует Аболса официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» дома уступил «Ладе», потерпев пятое поражение в шести матчах
Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Магнитогорск) Сообщить об ошибке
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