«Металлург» дома уступил «Ладе», потерпев пятое поражение в шести матчах

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене потерпел поражение от тольяттинской «Лады», матч закончился со счётом 1:3. Это была уже четвёртая встреча клубов в нынешнем чемпионате, три предыдущие игры выиграл «Металлург».



Единственную шайбу в составе хозяев забросил Евгений Тимкин. У «Лады» заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Денис Зернов, Кирилл Капустин и Семён Валуйский.

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