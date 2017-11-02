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«Металлург» дома уступил «Ладе», потерпев пятое поражение в шести матчах

Хоккей

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене потерпел поражение от тольяттинской «Лады», матч закончился со счётом 1:3. Это была уже четвёртая встреча клубов в нынешнем чемпионате, три предыдущие игры выиграл «Металлург».

Единственную шайбу в составе хозяев забросил Евгений Тимкин. У «Лады» заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Денис Зернов, Кирилл Капустин и Семён Валуйский.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1 : 3 0:1, 1:2, 0:0
Лада
Тольятти
0:1 – Зернов – 05:53 (5x5), 0:2 – Капустин (Мастрюков, Дженовей) – 25:39 (5x5), 0:3 – Валуйский (Белоусов, Бочаров) – 28:03 (5x4), 1:3 – Тимкин (Мозякин, Кокарев) – 31:13 (5x3)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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