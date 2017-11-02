В. Воробьёв: в НХЛ мне довелось забрасывать шайбы с передач Гретцки

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв в интервью официальному сайту клуба поделился воспоминаниями об игре в НХЛ.



«О том, что «Нью Йорк Рейнджерс» выбрал меня на драфте под номером 240, я узнал из газеты. Поначалу просто не поверил. Конечно, стремился к этому, ставил перед собой цель — закрепиться в НХЛ. Прекрасно осознавал, какой клуб меня выбрал. Приехав туда в 1996 году в компанию к Уэйну Гретцки, Марку Мессье, Люку Робитайлу и другим легендам, понял, какие здесь масштабы и задачи. Что и говорить — команда миллионеров была, да еще и широко известная.



Многому научился у них. Раньше читал книжки про того же Гретцки, а тут оказался с ним в одной раздевалке — для меня это был предел мечтаний. Конечно же наши ребята Сергей Немчинов, Алексей Ковалев, Александр Карповцев, царствие ему небесное, здорово мне помогали, особенно в общении. Главная проблема у меня была — это язык. Потому что с самого первого дня в школе я учил немецкий, а в Америке пришлось знакомиться с английским с самого начала. На льду не было никаких трудностей. Было интересно



Начал я неплохо, статистика за первые игры была хорошая, многое получалось, но потом у команды пошли поражения. Генеральный менеджер и тренер вызвали меня и сказали: «Ты хороший парень, но поедешь играть в фарм-клуб». Я ждал своего шанса, играл в АХЛ неплохо, набирал очки. На следующий год была примерно такая же ситуация: подняли на несколько игр вверх, затем опустили вниз. Потом поменяли меня в «Эдмонтон». Там сыграл несколько игр и все», — рассказал Воробьёв.

