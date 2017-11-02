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Яковлев — о поражении от «Спартака»: кто больше хотел, тот и выиграл

Хоккей

Защитник СКА Егор Яковлев прокомментировал поражение от московского «Спартака» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ребята из «Спартака» больше хотели выиграть, они реализовали свои моменты, а мы не смогли. Да стопроцентных моментов и не было. Кто больше хотел, тот и выиграл. С чем связано большое количество ошибок у СКА? Может, усталость накопилась. Будем разбираться, в следующей игре будет еще тяжелее. Почему не получается в атаке? Мы хотим слишком красиво сыграть. Нужно сначала трудовые голы забить, больше трафика перед вратарем создавать. Сначала такие, потом уже красивые. Мы это делали в начале сезона, сейчас чуть-чуть это ушло», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА проиграл «Спартаку» и впервые в сезоне закончил встречу без очков
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК СКА ХК Спартак Егор Яковлев
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