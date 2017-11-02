Квартальнов: при мне Аверин играет очень хорошо, он лидер «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги после победы в матче с «Торпедо» (4:1).



«В начале матча немного не разобрались, «Торпедо» мощно начало. В начале была установка, ребята её выполняли, но мы немного недосказали. Наверное, это наша вина, что не подсказали команде. Хорошо провели второй период, третий доиграли при равном хоккее – это плюс.



»Хет-трик Горди Хоу" у Аверина? При мне, как я возглавил команду, Егор играет очень хорошо. Не знаю, как он действовал раньше, меня не было в команде. То, что он сейчас делает, меня полностью устраивает, он наш лидер, здорово играет", — приводит слова Квартальнова официальный сайт клуба.

«Торпедо» проиграло «Локомотиву», потерпев шестое поражение в семи матчах