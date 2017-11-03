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«Тампа» проиграла «Рейнджерс» в овертайме

Хоккей

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпели поражение в домашней встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс». В основное время матча соперники забросили по шайбе. Крис Крайден вывел гостей вперёд перед первым перерывом, на экваторе встречи Янни Гурд сравнял счёт.

Исход противостояния был решён на второй минуте овертайма, когда Джей Ти Миллер поразил ворота Андрея Василевского. В этом матче российский голкипер отразил 33 из 35 бросков.

Никита Кучеров провёл на льду чуть больше 21 минуты и заработал показатель полезности «-1», на минуту меньше сыграл ещё один россиянин — Владислав Наместников.

Это поражение стало вторым для «Тампы» за последние семь матчей, команда из Нью-Йорка в свою очередь победила во второй игре кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1 : 2 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Крайдер (Зибанеджад, Шей) – 18:34 (4x4), 1:1 – Гурд (Хедман, Пойнт) – 31:00 (4x5), 1:2 – Миллер (Шаттенкирк, Лундквист) – 61:19 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский Владислав Наместников Никита Кучеров
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