Овечкин — о Putin Team: дело не в политике, я просто поддерживаю свою страну

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение создать общественное движение «Команда Путина».

«Я просто поддерживаю свою страну. Я там родился, там живут мои родители и друзья. Как все другие люди из разных стран, я поддерживаю своего президента.



Дело не в политике, я не пытаюсь быть политиком. Я просто поддерживаю своего президента и свою страну, потому что я из России. Например, если американцы приедут в Россию, им всё равно будет важно, что происходит в США. Так что мне не всё равно, что происходит в России, потому что это мой дом, я там родился. Я поддерживаю то, что вижу. Не пытаюсь делать какие-то заявления относительно политики. Это просто мой взгляд, мои чувства.



У нас с Путиным хорошие отношения. Он уважает меня как спортсмена, он уважает всех спортсменов, которые представляют страну. Неважно, где ты играешь – в России или за её пределами. Он в хороших отношениях со всеми, кто представляет страну на Олимпиаде, чемпионате мира или другом международном соревновании», — цитирует Овечкина Washington Post.