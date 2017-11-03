Варламов установил личный рекорд, сделав 57 сейвов, и стал первой звездой матча

«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 5:3.

Голкипер «лавин» Семён Варламов установил личный рекорд, сделав 57 сейвов, и был признан первой звездой матча. В сезоне-2014/15 Варламов помог «Колорадо» всухую обыграть «Чикаго Блэкхоукс», сделав 54 сейва.

29-летний россиянин в этом сезоне выиграл четыре матча из семи с процентом отражённых бросков 90,4 и коэффициентом надёжности 3,01.

Видео одного из сейвов Варламова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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