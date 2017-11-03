«Баффало» нанёс «Аризоне» 13-е поражение в сезоне

Хоккеисты «Баффало Сэйбрз» прервали серию из двух неудачных матчей, одержав победу над худшей командой текущего сезона. «Клинки» выиграли у «Аризоны Койотс» со счётом 5:4.



К 51-й минуте гости вели с разницей в четыре шайбы, однако едва не растеряли преимущество. Лучшим на льду стал канадский нападающий «Баффало» Бенуа Пульо, набравший три очка (гол и две передачи). Российский защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин получил 14 минут игрового времени и 2 минуты штрафа.