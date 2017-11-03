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«Баффало» нанёс «Аризоне» 13-е поражение в сезоне

Хоккей

Хоккеисты «Баффало Сэйбрз» прервали серию из двух неудачных матчей, одержав победу над худшей командой текущего сезона. «Клинки» выиграли у «Аризоны Койотс» со счётом 5:4.

К 51-й минуте гости вели с разницей в четыре шайбы, однако едва не растеряли преимущество. Лучшим на льду стал канадский нападающий «Баффало» Бенуа Пульо, набравший три очка (гол и две передачи). Российский защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин получил 14 минут игрового времени и 2 минуты штрафа.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
4 : 5 1:1, 0:2, 3:2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Экман-Ларссон (Доми, Дворак) – 13:25 (5x5), 1:1 – Окпосо (Пульо, О'Райлли) – 19:59 (5x5), 1:2 – Пульо (О'Райлли, Окпосо) – 24:20 (5x5), 1:3 – Гриффит (Райнхарт, Маккейб) – 34:36 (5x5), 1:4 – Кейн (Айкел, Сканделла) – 46:16 (4x5), 1:5 – Пульо (Ристолайнен, О'Райлли) – 51:12 (5x5), 2:5 – Риналдо (Демерс, Ричардсон) – 52:11 (5x5), 3:5 – Казинс (Мартинук, Коннотон) – 54:07 (5x5), 4:5 – Дворак (Демерс) – 59:08 (6x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Аризона Койотс Баффало Сэйбрз Виктор Антипин
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