OHL: форвард «Питерборо» Коростелёв набрал 4 очка и стал второй звездой матча

Нападающий команды OHL «Питерборо» Никита Коростелёв был признан второй звездой матча с «Сарнией», который завершился со счётом 5:7.



20-летний Коростелёв оформил хет-трик, а также сделал результативную передачу. Он сделал 11 бросков в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности "+1".



Справка «Чемпионата»



Иван Коростелёв, родился 8 февраля 1997 года в Москве.



Воспитанник московской команды «Белые Медведи», переехал в Канаду в сезоне-2011/12, где сначала выступал в различных юношеских командах, а с сезона-2013/14 стал играть в OHL. Провёл 235 матчей за «Сарнию» и «Питерборо» и набрал 209 (96+113) очков. В этом сезоне на его счету 16 (6+10) баллов в 13 играх.