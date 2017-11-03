Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Радулов забивает 4 игры, 10 блоков Проворова

В ночь со 2 на 3 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 22 россиянина. Семён Варламов установил личный рекорд, отразив 57 бросков, Иван Проворов заблокировал 10 бросков, а Александр Радулов забил в четвёртом матче подряд.

Как разбудить вулкан имени Радулова. Такого русского полюбит даже Хичкок Есть показатель, по которому Радулов лидирует среди всех форвардов «Далласа» и российских нападающих в НХЛ.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 57 из 60 95 5:3 Василевский «Тампа» 33 из 35 94,3 1:2 ОТ Бобровский «Коламбус» 31 из 34 91,2 7:3

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Овечкин (н) «Вашингтон» 0 0 2 -1 20.08 - 0 0 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0 0 0 -1 18.50 8 из 11 0 2 Радулов (н) «Даллас» 1+0 2 2 -1 20.36 - 0 1 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 0 4 +1 17.14 2 из 7 0 0 Панарин (н) «Коламбус» 0+1 0 4 -1 18.43 - 1 0 Кучеров (н) «Тампа» 0 0 4 -1 21.14 - 1 0 Наместников (н) «Тампа» 0 2 0 0 20.14 2 из 5 0 1 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0 0 5 -1 21.18 - 1 0 Дадонов (н) «Флорида» 0 0 1 -2 18.17 - 0 0 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0 0 1 -1 16.09 - 0 1 Якупов (н) «Колорадо» 0+1 0 0 +1 8.39 - 2 0 Кулёмин (н) «Айлендерс» 0 0 1 -2 11.13 - 0 1 Орлов (з) «Вашингтон» 0 0 2 0 22.54 - 1 1 Проворов (з) «Филадельфия» 0 2 2 +1 27.08 - 5 10 Куликов (з) «Виннипег» 0+1 0 0 0 15.23 - 1 0 Зайцев (з) «Торонто» 0 0 2 -2 23.00 - 1 5 Сергачёв (з) «Тампа» 0 0 1 0 16.32 - 0 0 Миронов (з) «Колорадо» 0 0 1 -1 11.18 - 4 2 Антипин (з) «Баффало» 0 2 1 0 13.59 - 0 1

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