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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Радулов забивает 4 игры, 10 блоков Проворова

Хоккей

В ночь со 2 на 3 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 22 россиянина. Семён Варламов установил личный рекорд, отразив 57 бросков, Иван Проворов заблокировал 10 бросков, а Александр Радулов забил в четвёртом матче подряд.

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Есть показатель, по которому Радулов лидирует среди всех форвардов «Далласа» и российских нападающих в НХЛ.
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Варламов«Колорадо»57 из 60955:3
Василевский«Тампа»33 из 3594,31:2 ОТ
Бобровский«Коламбус»31 из 3491,27:3
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Овечкин (н)«Вашингтон»002-120.08-00
Кузнецов (н)«Вашингтон»000-118.508 из 1102
Радулов (н)«Даллас»1+022-120.36-01
Малкин (н)«Питтсбург»0+104+117.142 из 700
Панарин (н)«Коламбус»0+104-118.43-10
Кучеров (н)«Тампа»004-121.14-10
Наместников (н)«Тампа»020020.142 из 501
Тарасенко (н)«Сент-Луис»005-121.18-10
Дадонов (н)«Флорида»001-218.17-00
Бучневич (н)«Рейнджерс»001-116.09-01
Якупов (н)«Колорадо»0+100+18.39-20
Кулёмин (н)«Айлендерс»001-211.13-01
Орлов (з)«Вашингтон»002022.54-11
Проворов (з)«Филадельфия»022+127.08-510
Куликов (з)«Виннипег»0+100015.23-10
Зайцев (з)«Торонто»002-223.00-15
Сергачёв (з)«Тампа»001016.32-00
Миронов (з)«Колорадо»001-111.18-42
Антипин (з)«Баффало»021013.59-01

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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