Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Радулов забивает 4 игры, 10 блоков Проворова

В ночь со 2 на 3 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 22 россиянина. Семён Варламов установил личный рекорд, отразив 57 бросков, Иван Проворов заблокировал 10 бросков, а Александр Радулов забил в четвёртом матче подряд.
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Есть показатель, по которому Радулов лидирует среди всех форвардов «Далласа» и российских нападающих в НХЛ.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|57 из 60
|95
|5:3
|Василевский
|«Тампа»
|33 из 35
|94,3
|1:2 ОТ
|Бобровский
|«Коламбус»
|31 из 34
|91,2
|7:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|2
|-1
|20.08
|-
|0
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|0
|-1
|18.50
|8 из 11
|0
|2
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|2
|2
|-1
|20.36
|-
|0
|1
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|0
|4
|+1
|17.14
|2 из 7
|0
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+1
|0
|4
|-1
|18.43
|-
|1
|0
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0
|0
|4
|-1
|21.14
|-
|1
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0
|2
|0
|0
|20.14
|2 из 5
|0
|1
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|5
|-1
|21.18
|-
|1
|0
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0
|0
|1
|-2
|18.17
|-
|0
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0
|0
|1
|-1
|16.09
|-
|0
|1
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0+1
|0
|0
|+1
|8.39
|-
|2
|0
|Кулёмин (н)
|«Айлендерс»
|0
|0
|1
|-2
|11.13
|-
|0
|1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|0
|2
|0
|22.54
|-
|1
|1
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0
|2
|2
|+1
|27.08
|-
|5
|10
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+1
|0
|0
|0
|15.23
|-
|1
|0
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0
|0
|2
|-2
|23.00
|-
|1
|5
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0
|0
|1
|0
|16.32
|-
|0
|0
|Миронов (з)
|«Колорадо»
|0
|0
|1
|-1
|11.18
|-
|4
|2
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|2
|1
|0
|13.59
|-
|0
|1
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