Варламов — о личном рекорде по сейвам: хорошо начал, но потом всё рухнуло

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов прокомментировал победу над «Каролина Харрикейнз» (5:3). Он отразил 57 бросков из 60, установив личный рекорд по количеству сейвов за матч. Варламов — первая звезда данного матча. Это второй результат по количеству отражённых бросков за всю историю франшизы. Рекорд принадлежит Рону Тагнатту, который в 1991 году отразил 70 бросков (58 – в основное время) в матче с «Бостон Брюинз» (3:3).

«Это был тяжёлый матч ментально. Я хорошо начал, но потом всё рухнуло. Не бывает лёгких матчей. Если предыдущий матч был неудачным, нужно забыть о нём и продолжать работать.

Я чувствовал себя хорошо. Иногда ты отражаешь 30 бросков, а после матча выжат и измотан. Никогда не знаешь, как отреагирует тело», — цитирует Варламова официальный сайт НХЛ.