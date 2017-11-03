Светлов: у «Магнитки» состав на уровне лидеров, отставка Воробьёва — не сенсация

Олимпийский чемпион и чемпион мира Сергей Светлов прокомментировал последние события в КХЛ.

«По потерянным очкам московское «Динамо» уже не входит в зону плей-офф, но о кризисе говорить рано. Проблемы в основном в области психологии, хоккеисты нервничают, немного потеряна уверенность. Команде не хватает мельчайших нюансов. С оптимизмом смотрю на ситуацию в «Динамо». Очень важно, что надёжный, солидный хоккей показывает лидер команды — вратарь Ерёменко. Совсем не удивлюсь, если, как и перед Сочи-2014, он, образно говоря, запрыгнет в последний вагон и отправится в Пхёнчхан-2018. На Кубке Карьяла в первой сборной сыграют Шестёркин и Сорокин, поэтому третьим вратарём, который вряд ли получит какое-то игровое время, станет Кареев. Тогда как Ерёменко — наряду с Кошечкиным — во второй команде гарантированно выйдет на лёд и сможет показать себя тренерам. По сути, эти опытные голкиперы и разыграют третью вратарскую вакансию в олимпийской заявке, причём фаворитом считаю именно голкипера бело-голубых. У клуба перед перерывом на Евротур очень неплохое расписание — домашние встречи с соседями по конференции.

Отставка Воробьёва из «Магнитки»? Тренерский хлеб — очень тяжёлый, поэтому своих коллег всегда только поддерживаю. В принципе к отставке любой тренер всегда готов, поэтому здесь важно избегать стрессов, потери лишней нервной энергии, которая, как известно, не восстанавливается. Даже после летней потери Зарипова и трёх защитников у «Магнитки» качественный состав — на уровне лидеров конференции, то есть Омска, Казани, Уфы и Екатеринбурга. Поэтому седьмое-восьмое место «Металлурга» на Востоке, да ещё с отрицательной разницей заброшенных и пропущенных шайб, руководство, видимо, нервировало. В итоге последовало решение, к которому, повторюсь, любой из нас всегда готов. Вообще впереди у всех клубов КХЛ недельный перерыв на Евротур, поэтому какие-то перестановки и происходят. Это не сенсация, а рабочий процесс», — цитирует Светлова Russia-Hockey.