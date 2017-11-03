Бойд: со “Спартаком” будет жёсткий матч, нам нужно будет сыграть на пределе

Нападающий московского “Динамо” Дастин Бойд подвёл итоги матча с рижскими одноклубниками, в котором его команда выиграла по буллитам со счётом 2:1



.“Нам тяжело даются заброшенные шайбы, в двух последних матчах мы смогли отличиться только один раз. Нам нужно найти путь к победе, нужно создавать больше моментов. Надо упорно поработать, чтобы больше забивать. Как собираемся обыгрывать “Спартак”? Мы знаем, что у них хорошая команда, что они хорошо играют. Они в последних семи матчах одержали шесть побед, у них классные игроки. Это будет очень жёсткая игра, ведь в ней встретятся две московские команды. Все наши четыре пятёрки должны сыграть на пределе”, — сказал Бойд в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.

Московское «Динамо» одолело рижских одноклубников в серии буллитов