Жюльен: Прайс — единственный ключ «Монреаля» к возвращению в кубковую гонку

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен прокомментировал поражение от «Миннесоты Уайлд» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это 9-е поражение канадской команды в 13 матчах сезона.

«Мы все знаем, что Прайс — значительно более мастеровитый вратарь, чем он показывает своей игрой в настоящее время. Единственное, что мы и он можем сделать, это продолжать работать, чтобы он нашёл свою игру. Он — единственный ключ для нашей команды к возвращению в кубковую гонку и число претендентов на попадание в плей-офф», — цитирует Жюльена официальный сайт НХЛ.