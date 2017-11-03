Гомоляко: у Воробьёва ушли шесть хороших игроков, при чём тут тренер?

Известный в прошлом нападающий, чемпион России в составе магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко поделился мнением об отставке главного тренера команды Ильи Воробьёва.

Кто должен стать новым главным тренером «Металлурга»?

«Я не считаю, что Илья Воробьёв – переоценённый тренер. Это серьёзный специалист с хорошим пониманием игры. При чём тут тренер, если у него ушли шесть хороших хоккеистов, которые делали игру? А взамен них никого не взяли. При чём тут Воробьёв? Я уже не раз говорил, что дело не в нём. Кто мог бы возглавить команду? Там сейчас есть Виктор Козлов, который два года работал с Ильёй Петровичем, он достойно может его заменить», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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