Брат форварда «Флориды» Мальгина покинул «Лустенау» из-за «неэффективности»

Команда «Лустенау», выступающая в Альпийской хоккейной лиге, объявила о расставании с нападающим Дмитрием Мальгиным. У хоккеиста двойное гражданство — российское и швейцарское.

Причиной расставания с игроком, согласно формулировке клуба, является его «неэффективность». В 12 матчах текущего сезона Мальгин набрал 9 (4+5) очков. Клуб набрал 13 очков в 12 матчах и ранее расстался с главным тренером. До этого Мальгин выступал во второй швейцарской лиге за «Ред Айс». Всего в NLB на его счету 90 очков в 404 матчах.

Дмитрий Мальгин — брат форварда «Флориды Пантерз» Дениса Мальгина.