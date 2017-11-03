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175 лет назад 2016
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На счету вратаря «Авангарда» Фурха лучший сейв октября в КХЛ

Хоккей

Континентальная хоккейная лига опубликовала десятку лучших сейвов октября.

10. Ларс Юханссон (ЦСКА);
9. Юлиус Гудачек («Северсталь»);
8. Илья Сорокин (ЦСКА);
7. Илья Ежов («Нефтехимик»);
6. Марек Мазанец («Слован»);
5. Иван Лисутин («Торпедо»);
4. Андрей Макаров («Нефтехимик»);
3. Доминик Фурх («Авангард»);
2. Юха Метсола («Амур»);
1. Доминик Фурх («Авангард»).

Также данное видео доступно на официальном канале Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Амур ХК Нефтехимик ХК Северсталь ХК Слован ХК Торпедо ХК ЦСКА Андрей Макаров Доминик Фурх Иван Лисутин Илья Ежов Илья Сорокин Ларс Юханссон Юлиус Гудачек Юха Метсола
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