На счету вратаря «Авангарда» Фурха лучший сейв октября в КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала десятку лучших сейвов октября.
10. Ларс Юханссон (ЦСКА);
9. Юлиус Гудачек («Северсталь»);
8. Илья Сорокин (ЦСКА);
7. Илья Ежов («Нефтехимик»);
6. Марек Мазанец («Слован»);
5. Иван Лисутин («Торпедо»);
4. Андрей Макаров («Нефтехимик»);
3. Доминик Фурх («Авангард»);
2. Юха Метсола («Амур»);
1. Доминик Фурх («Авангард»).
Также данное видео доступно на официальном канале Континентальной хоккейной лиги.
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