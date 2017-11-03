Вратарь Карри Рямё сыграет в Омске против своей бывшей команды

«Авангард» и «Йокерит» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Омске. В воротах финской команды сыграет Карри Рямё, выступавший за «Авангард» с 2009 по 2013 год. В составе омской команды он выигрывал регулярный чемпионат КХЛ и доходил до финала розыгрыша Кубка Гагарина.
«Авангард»
Фурх (Шилин);
Медведев — Чудинов, Эверберг — Стась — Пёрселл;
Густафссон — Мартынов, Петерссон — Семёнов — Михеев;
Березин — Лисов, Кошелев — Хохряков — Кугрышев;
Меньшиков, Ковалёв, Файзуллин — Жукенов — Самохвалов.
«Йокерит»
Рямё (Запольски);
Раутанен — Лепистё, Енсен — Палола — Регин;
Гилрой — Кивистё, Толванен — Йоэнсуу — О Нилл;
Енсен — Лауридсен, Ниеми — Антилла — Йормакка;
Иконен, Мяки, Марьямяки — Виртанен — Пильстрём.
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