Вратарь Карри Рямё сыграет в Омске против своей бывшей команды

«Авангард» и «Йокерит» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Омске. В воротах финской команды сыграет Карри Рямё, выступавший за «Авангард» с 2009 по 2013 год. В составе омской команды он выигрывал регулярный чемпионат КХЛ и доходил до финала розыгрыша Кубка Гагарина.

«Авангард»

Фурх (Шилин);

Медведев — Чудинов, Эверберг — Стась — Пёрселл;

Густафссон — Мартынов, Петерссон — Семёнов — Михеев;

Березин — Лисов, Кошелев — Хохряков — Кугрышев;

Меньшиков, Ковалёв, Файзуллин — Жукенов — Самохвалов.



«Йокерит»

Рямё (Запольски);

Раутанен — Лепистё, Енсен — Палола — Регин;

Гилрой — Кивистё, Толванен — Йоэнсуу — О Нилл;

Енсен — Лауридсен, Ниеми — Антилла — Йормакка;

Иконен, Мяки, Марьямяки — Виртанен — Пильстрём.