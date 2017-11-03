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175 лет назад 2016
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«Авангард» — «Йокерит»: Пёрселл забил первый гол в КХЛ, легко переиграв Рямё

Хоккей

Нападающий «Авангарда» Тедди Пёрселл в игре с «Йокеритом» забросил первую шайбу в КХЛ. Хоккеист недавно подписал контракт с клубом и проводит свой третий матч.

Во втором периоде Пёрселл отвоевал шайбу в борьбе у борта, беспрепятственно вышел на ворота и послал шайбу в ворота Карри Рямё с неудобной руки, сделав счёт 1:2.

32-летний форвард всю карьеру провёл в НХЛ, сыграл 599 матчей, забросил 110 шайб, сделал 217 передач, набрал 104 минуты штрафа.

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Видео гола Пёрселла можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард Тедди Пёрселл
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