Третьяк – о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду: у меня нет плана Б

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Южной Корее.



«Я не хочу комментировать информацию о том, что в случае недопуска сборной России до Олимпиады игроков из КХЛ могут не отпустить в Корею. Решение не принято, я не хочу делать заявления. Давайте посмотрим. Лично у меня нет плана Б. Надеюсь, что всё решится положительно и мы поедем на Олимпиаду», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Олимпийский рейтинг сборной России. Кто из КХЛ наиграл на Пхёнчхан? Марков и Гарипов заслужили, а Марченко и Голышев — нет.