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175 лет назад 2016
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Третьяк – о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду: у меня нет плана Б

Хоккей

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Южной Корее.

«Я не хочу комментировать информацию о том, что в случае недопуска сборной России до Олимпиады игроков из КХЛ могут не отпустить в Корею. Решение не принято, я не хочу делать заявления. Давайте посмотрим. Лично у меня нет плана Б. Надеюсь, что всё решится положительно и мы поедем на Олимпиаду», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Владислав Третьяк ОИ-2018
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