И. Никитин: новосибирские ребята ЦСКА хотели проявить себя в матче с «Сибирью»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал выездную победу в матче с «Сибирью» (5:1). Экс-игроки новосибирской команды Сергей Шумаков и Максим Шалунов отметились заброшенными шайбами.



«Атмосфера классная, очень приятно находиться здесь, а местные новосибирские ребята горели желанием проявить себя. Забили классные голы, и победа есть победа. Я два года отыграл в «Сибири», год отработал тренером, поэтому Новосибирск для меня – не чужой город. У меня здесь много друзей и знакомых, главный тренер «Сибири» — мой товарищ. Мы сказали своим парням, что они тоже были частью этого праздника.



От Шумакова мы ждём хорошей игры. Ребята забивают, но доверие нужно подтверждать голами, хорошей игрой. На домашних матчах ЦСКА нет такой атмосферы? Мне это неподвластно, я сосредотачиваюсь на работе с коллективом», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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Видео гола Шалунова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.