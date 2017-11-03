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175 лет назад 2016
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Ялонен: я и сам удивлён, что в меньшинстве «Йокерит» провёл всего одну минуту

Хоккей

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (3:1).

«У нас было два поражения до этой игры, и ощущения победы очень хорошие. Матч был равный, у «Авангарда» было больше возможностей забросить больше одного гола, но Рямё сыграл очень уверенно. Если говорить о минусах в нашей игре, то большинство было плохим, хотя имели немало возможностей. Что касается меньшинства, то была жёсткая установка сыграть аккуратно и надёжно, но я и сам удивлён тем, что в меньшинстве мы провели всего одну минуту.

Классная игра Рямё? У нас в команде отличная ситуация, есть два сильных вратаря. Но и Запольски проводит отличный сезон, и сажать его в запас нет никакой причины», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв дома «Йокериту»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Йокерит Карри Рямё Юкка Ялонен
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