Ялонен: я и сам удивлён, что в меньшинстве «Йокерит» провёл всего одну минуту

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (3:1).

«У нас было два поражения до этой игры, и ощущения победы очень хорошие. Матч был равный, у «Авангарда» было больше возможностей забросить больше одного гола, но Рямё сыграл очень уверенно. Если говорить о минусах в нашей игре, то большинство было плохим, хотя имели немало возможностей. Что касается меньшинства, то была жёсткая установка сыграть аккуратно и надёжно, но я и сам удивлён тем, что в меньшинстве мы провели всего одну минуту.

Классная игра Рямё? У нас в команде отличная ситуация, есть два сильных вратаря. Но и Запольски проводит отличный сезон, и сажать его в запас нет никакой причины», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.