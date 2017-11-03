Е. Медведев — о серии поражений: «Авангард» в сложной ситуации, провели собрание

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев подвёл итоги игры с «Йокеритом»(1:3).

«Мы попали в сложную ситуацию, тяжело что-то говорить, искать оправдания. Проигрываем дома уже третий матч и четвёртый кряду. Вроде и выполняем всё, что от нас требуют, но с реализацией у нас большие проблемы.

Что касается того, что, вместо того чтобы вытаскивать матч, мы, по сути, всю концовку играли в меньшинстве, то связываю это с излишним желанием ребят повлиять на игру, исправить результат. Отсюда и удаления. Акцента на отдельных игроков «Йокерита» мы не делали, потому что играем системно. Я был в подобных ситуациях в «Ак Барсе», эти серии поражений переламываются только за счёт желания, самоотдачи и работоспособности. «Йокерит» сегодня не доставил каких-то невероятных проблем, но они были чуть быстрее и больше владели инициативой.

После игры у нас было собрание не только с тренерским штабом, мы всей командой собрались и обсуждали, как выбраться из этой ситуации и прервать серию поражений. Естественно, это никого не устраивает, будем думать. Сложно сказать, почему у нас столько травмированных, возможно, это просто стечение обстоятельств, а возможно, и нет", — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.