Стал известен окончательный состав молодёжной сборной России на Суперсерию с командами юниорских лиг Канады. Игры пройдут с 6 по 16 ноября в Канаде.
Вратари: Алексей Мельничук («СКА-Нева»), Владислав Сухачёв («Челмет»), Михаил Бердин («Су-Фолс»);
защитники: Дмитрий Алексеев («Челмет»), Анатолий Елизаров («Толпар»), Егор Зайцев («Динамо» М), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Мальцев («Сочи»), Александр Калинин («Локомотив»), Николай Кныжов («СКА-Серебряные Львы), Даниил Курашов («Адмирал»), Александр Шепелев («Белые Медведи»), Артём Минулин («Свифт Каррент»), Дмитрий Саморуков («Гельф»), Александр Алексеев («Ред-Дир»);
нападающие: Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), Данил Веряев («Торпедо» НН), Георгий Иванов, Иван Романов, (оба — «Локо»), Владислав Кара («Ирбис»), Михаил Мальцев (СКА), Артём Манукян («Авангард»), Данила Моисеев («Русские Витязи»), Алексей Полодян («СКА-Серебряные Львы»), Максим Рассейкин («Автомобилист»), Дамир Рахимуллин («Лада»), Максим Цыплаков («Спартак»), Дмитрий Соколов («Садбери»), Виталий Абрамов («Гатино»), Герман Рубцов («Шикутими»), Павел Колтыгин («Драммондвилль»), Алексей Липанов («Бэрри»).