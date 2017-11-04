«Эдмонтон» выиграл у «Нью-Джерси», Макдэвид набрал 3 очка, Слепышев — 1

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе победителей по одной шайбе забросили Дрейк Каджула (6-я минута), Райан Строум (9), Оскар Клефбом (27), Милан Лучич (39), Леон Драйзайтль (54) и Райан Ньюджент-Хопкинс (59). За «Нью-Джерси» голы забили Тейлор Холл (16), Йеспер Братт (26) и Брйан Гиббонс (55).

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал три ассиста, его коллега по амплуа россиянин Антон Слепышев отметился одной результативной передачей.