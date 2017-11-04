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«Эдмонтон» выиграл у «Нью-Джерси», Макдэвид набрал 3 очка, Слепышев — 1

Хоккей

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе победителей по одной шайбе забросили Дрейк Каджула (6-я минута), Райан Строум (9), Оскар Клефбом (27), Милан Лучич (39), Леон Драйзайтль (54) и Райан Ньюджент-Хопкинс (59). За «Нью-Джерси» голы забили Тейлор Холл (16), Йеспер Братт (26) и Брйан Гиббонс (55).

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал три ассиста, его коллега по амплуа россиянин Антон Слепышев отметился одной результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
6 : 3 2:1, 2:1, 2:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Каджула (Макдэвид, Летестю) – 05:40 (5x4), 2:0 – Строум (Ларссон, Каджула) – 08:55 (5x5), 2:1 – Холл (Вуд) – 15:00 (5x5), 2:2 – Братт (Хишир, Сиверсон) – 25:02 (5x5), 3:2 – Клефбом (Марун, Макдэвид) – 26:03 (5x5), 4:2 – Лучич (Ньюджент-Хопкинс, Слепышев) – 38:56 (5x5), 5:2 – Драйзайтль (Макдэвид, Беннинг) – 53:18 (5x5), 5:3 – Гиббонс (Батчер, Стэффорд) – 54:25 (5x5), 6:3 – Ньюджент-Хопкинс – 58:08 (en)
Вишнёвски: Макдэвид эффективнее Дацюка, а Овечкина я прочитал как игрока
А ещё Любомир рассказал, в чём главное отличие НХЛ от КХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Джерси Дэвилз Эдмонтон Ойлерз Антон Слепышев Коннор Макдэвид
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