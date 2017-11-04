Шалунов: разговоры о том, что мы не выкладывались за «Сибирь», бред!

Форвард ЦСКА Максим Шалунов ответил на мнение болельщиков «Сибири», которые считают, что они с Сергеем Шумаковым не выкладывались во второй половине сезона, потому что знали о своём переходе в московский клуб.



«Я могу смело сказать, что Новосибирск – это моя вторая родина. За три года накопилось много эмоций и воспоминаний. Это насквозь хоккейный город. Есть диссонанс с другими городами. Теперь мы это прочувствовали, выйдя в форме ЦСКА. По поводу мнения некоторых болельщиков я скажу правду… Может, это будет грубо звучать, но такие разговоры – бред! Как хоккеист полсезона может не играть? Не было ничего подобного, даже оправдываться не за что», — сказал Шалунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.



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