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175 лет назад 2016
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«Авангард» поместит защитника Эрика Густафссона в список отказов

Хоккей

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время «Авангард» покинет Эрик Густафссон. Руководство омского клуба планирует поместить шведского защитника в список отказов. После расставания с Густафссоном у «Авангарда» останется шесть легионеров, включая травмированного Юхана Сундстрёма.

28-летний Густафссон в нынешнем чемпионате принял участие в 28 играх, сумев записать на свой счёт 10 (1+9) результативных баллов при показателе полезности "-2" и шести минутах штрафного времени.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард Эрик Густафссон
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