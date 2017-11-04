«Авангард» поместит защитника Эрика Густафссона в список отказов

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время «Авангард» покинет Эрик Густафссон. Руководство омского клуба планирует поместить шведского защитника в список отказов. После расставания с Густафссоном у «Авангарда» останется шесть легионеров, включая травмированного Юхана Сундстрёма.



28-летний Густафссон в нынешнем чемпионате принял участие в 28 играх, сумев записать на свой счёт 10 (1+9) результативных баллов при показателе полезности "-2" и шести минутах штрафного времени.



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