Кольяно — о своём 800-м подряд матче в НХЛ: иногда меня могли посадить в запас

Нападающий «Анахайм Дакс» Эндрю Кольяно в интервью официальному сайту НХЛ поделился ожиданиями перед матчем c «Сан-Хосе Шаркс», который станет для Кольяно 800-м подряд в лиге.



«Я не исключаю, что были матчи, когда тренер мог не заявлять меня на игру. Тогда разных ребят в запас сажали. Но обошлось. Я помню об этом. Наверно, меня хотели видеть в составе. Надеюсь, что так будет и дальше. Я хочу быть тем игроком, на которого тренер может положиться, видя во мне человека, способного помочь команде.



Бывают моменты, когда мысль о серии появляется у меня в голове … Я говорю себе, что это здорово, что такое случается очень редко. Но это сразу же проходит», — цитирует Кольяно официальный сайт НХЛ.



Первый матч в лиге Кольяно провёл 10 лет назад – в 2007 году. Сейчас нападающий является самым результативным игроком «Дакс», на его счету девять (3+6) очков в 13 матчах.