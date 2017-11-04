«Амур» — «Салават Юлаев»: Швиденко нанёс травму Короткову и получил «5+20»

Во втором тайме встречи хабаровского «Амура» и уфимского «Салавата Юлаева» удаление до конца встречи получил защитник команды хозяев Дмитрий Швиденко. Игрок «тигров» нанёс удар высоко поднятой клюшкой форварду соперников Евгению Короткову, после чего у того появилась кровь, и он ушёл в раздевалку.



В матче продолжается второй период, счёт пока не открыт.

Посмотреть видео нарушения Швиденко можно на официальном сайте Континтальной хоккейной лиге.



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