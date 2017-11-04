OHL. Дмитрий Соколов эффектно реализовал выход один на один в овертайме

Нападающий Дмитрий Соколов принёс победу «Садбери Вулвз» над «Ниагара Айс Хогз», забросив победную шайбу в овертайме.



Матч завершился со счётом 6:5 ОТ.Соколов отличился в основное время, а в дополнительное после перехвата партнёра выбежал один на один с вратарём и эффектно его обыграл. Это уже 11-я шайба для нападающего, на его счету также 12 передач в 17 проведённых матчах.



Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» OHL.

OHL: Дмитрий Соколов признан первой звездой матча с «Айс Догз»

Справка «Чемпионата»



Дмитрий Соколов

Родился 14 апреля 1998 года в Омске.



Является воспитанником «Авангарда», играл в юношеских командах омского клуба, в МХЛ провёл 29 матчей за «Омских Ястребов» в сезоне-2014/15, набрав 16 (13+3) очков.

В 2015 году помог сборной России U17 занять первое место на Мировом Кубке вызова, в шести матчах набрав девять (6+3) очков. В том же году сыграл на юниорском чемпионате мира, набрав пять (2+3) очков в пяти играх.



С сезона-2015/16 выступает в OHL за «Садбери», задрафтован «Миннесотой Уайлд» в 2016 году под общим 196-м номером. В первом сезоне в OHL набрал 52 (30+22) очка в 68 играх, во втором – 72 (48+24) очка в 64 матчах, а также провёл две игры в АХЛ за «Айову Уайлд», забросив одну шайбу. В нынешнем сезоне на его счету 23 (11+12) очка в 17 матчах.