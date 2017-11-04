Тимченко: возможно, КХЛ есть смысл включить в свои планы команду из Ташкента

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко рассказал о возможном включении в Континентальную хоккейную лигу клуба из Узбекистана.



«Могу сказать, что это не просто слухи, в Ташкенте строят стадион. Учитывая, что раньше в Узбекистане была команда, может, и есть смысл нам в свои планы на будущее включить команду из Ташкента. Почему нет? Ведь КХЛ – это международная лига. Года два-три им ещё нужно, чтобы достроить объект, создать команду, и тогда можно уже будет об этом поговорить», — цитирует Тимченко «Р-Спорт».

Рейтинг – не приговор. Что делают клубы, чтобы остаться в КХЛ? Круче всех работает «Северсталь». А у кого почти нет шансов остаться в лиге?