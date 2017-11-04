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175 лет назад 2016
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Первый гол Панина за «Салават» не спас команду от поражения от «Амура»

Хоккей

Хабаровский «Амур» на домашней арене одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась со счётом 3:1. Команда Андрея Мартемьянова выиграла третий матч подряд.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Вячеслав Литовченко, Владислав Ушенин и Богдан Потехин. Единственный гол у «Салавата Юлаева» забил Григорий Панин, для которого шайба стала первой в составе уфимского клуба.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Амур ХК Салават Юлаев
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