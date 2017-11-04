Вестерлунд: «Салават» хорошо сыграл «5 на 5», улучшать нужно игру спецбригад

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд поделился впечатлениями после поражения от «Амура» со счётом 1:3.



«Было много удалений. Это было соревнование между тем, как играешь в большинстве и в меньшинстве. Мы проиграли это соревнование.



У нас довольно много игроков в сборных. Это не облегчает тренировочный процесс. В последний месяц мы проигрывали из-за игры в неравных составах. Мы хорошо играли пять на пять. Нам нужно улучшать игру спецбригад», — цитирует Вестерлунда официальный сайт «Салавата Юлаева».

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