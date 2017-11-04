Мартемьянов: «Амур» вышел играть «от ножа», «Салават» был очень силён

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал матч против «Салавата Юлаева», в котором «дальневосточники» одержали победу со счётом 3:1.



«Сегодня был тяжёлый матч. Не всё сложилось, как мы хотели. Соперник был очень силен, с хорошим движением. Мастеровитая команда. Результат матча решился в неравных составах. Спасибо парням, неплохо отработали в обороне. Юха Метсола молодец. Команда сегодня вышла играть от ножа. Не получился первый период. Второй и третий — я считаю, более или менее равная игра была», — цитирует Мартемьянова пресс-служба «Салавата Юлаева»

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