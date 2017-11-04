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175 лет назад 2016
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Д. Вишневский: хочу играть в «Динамо», если выгонят – начну искать варианты

Хоккей

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Вишневский поделился ожиданиями перед матчем со «Спартаком».

«Матч со «Спартаком» особенный, он всегда немного отличается от остальных. Естественно, мы на него выйдем с мыслью только о победе. Но у нас сейчас такая ситуация, что выигрывать надо не только в дерби, а в каждом матче. В предыдущей игре со «Спартаком» у нас было ноль голов. Матч-то был упорный. Но соперники забили, а мы нет.

Всю свою карьеру я провёл в Москве – начал в «Спартаке», перешёл в «Динамо» и хочу играть здесь. Были другие предложения, но я их всерьёз даже не рассматривал. Мне всё в «Динамо» нравится, проникся атмосферой великого клуба. Вот если меня выгонят — начну изучать другие варианты. А сам ничего менять не хочу», — приводит слова Вишневского официальный сайт «Динамо».

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Источник: Официальный сайт ХК "Динамо" (Москва) Сообщить об ошибке
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