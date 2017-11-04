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175 лет назад 2016
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В Москве прошла презентация книги легендарного форварда Александра Мальцева

Хоккей

В пресс-центре Малой арены Ледового дворца ВТБ прошла презентация книги великого советского нападающего, двукратного олимпийского чемпиона и девятикратного чемпиона мира Александра Мальцева.

Книга представляет собой подборку фотографий легенды советского хоккея на льду и в жизни, а написана она в соавторстве с журналистом Олегом Семенюком. После презентации состоялась автограф-сессия, на которой Александр Николаевич подписал книги всем желающим.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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