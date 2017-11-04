Назаров — о замене Ежова при счёте 0:2: это запланированное удаление

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу в матче с «Трактором» (4:3) и замену вратаря Ильи Ежова на Андрея Макарова в середине первого периода при счёте 0:2.



«Готовились к матчу, знали, что «Трактор» на ходу, набирает очки во всех турах, попал в восьмёрку. Хотели выиграть, укрепиться в этой восьмёрке. Что-то получалось, что-то — нет. Поблагодарил ребят, болельщиков. Отдохнём пару дней и будем готовиться к следующим матчам.



Ежова удалили? Его не удалили. Вратарей меняют многие тренеры, ничего страшного в этом нет. Это было запланированное удаление», — сказал Назаров на пресс-конференции.

«Нефтехимик» дважды отыгрался в счёте и прервал серию побед «Трактора»

Видео гола Александра Рыбакова, после которого Илья Ежов был заменён, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на канале «Нефтехимика» в YouTube.