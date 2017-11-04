Тарасов — о слабой реализации «Динамо»: это вопросы к нам, к нападающим

Нападающий московского “Динамо” Даниил Тарасов прокомментировал поражение в матче со “Спартаком” (1:2 Б).

“Когда не идёт игра, пытаешься делать какие-то другие вещи. Надо больше играть на команду. Мы мало забиваем, здесь вопросы к нам, к нападающим. Где-то не везёт, где-то недорабатываем. Надо искать и выходить из этой ситуации. Возможно, нам мастерства не хватило. Буллиты — это лотерея. Иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. Сегодня мы проиграли. Понятно, мы хотели выиграть, мы бились”, — передаёт слова Тарасова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.