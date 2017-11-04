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175 лет назад 2016
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Гатиятулин – о четырёх пропущенных голах: «Трактор» провалил второй период

Хоккей

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (3:4). Решающим стал второй период, в котором нижнекамская команда забросила четыре шайбы.

«Неплохо начали матч, повели. К сожалению, потом немного сбавили в движении, игра перешла к нашим воротам. Второй период провалили, не смогли вытащить матч и проиграли.

Посмотрим, разберёмся, что с Демченко. После четырёх голов, тем более в конце периода, надо было встряхнуть команду, поменять вратаря. Установки бывшим игрокам «Нефтехимика» не было, у нас команда. Мы готовимся командой, никого не выделяем. Забивают – молодцы, неважно кто», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

«Нефтехимик» дважды отыгрался в счёте и прервал серию побед «Трактора»

Видеообзор второго периода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на канале «Нефтехимика» в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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