Болеющий лейкемией мальчик стал ассистентом главного тренера «Аризоны» на 1 матч

7-летний мальчик Брюс, болеющий лейкемией, стал на один матч ассистентом главного тренера «Аризона Койотс» Рика Токкета. Перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролина Харрикейнз» Брюс выступил с речью на собрании игроков и пообщался с хоккеистами на разминке. Мальчик также провёл всю игру на скамейке вместе с тренерским штабом.

«Аризона» одержала победу по буллитам — 2:1. Это вторая победа аутсайдера НХЛ в 15 матчах сезона. Причём команда ещё ни разу не победила в основное время.

Также видео доступно в официальном «твиттере» «Аризоны».

Также видео доступно в официальном «твиттере» «Аризоны».