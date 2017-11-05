Пёрселл: «Авангард» поймал свою волну и наращивал преимущество над «Слованом»

Нападающий «Авангарда» Тедди Пёрселл поделился впечатлениями от победы в домашнем матче со «Слованом» (5:1).

«Думаю, что в первом периоде мы были недостаточно напористы в завершении, но во втором смогли создать намного больше моментов. Вратарь соперника играл очень хорошо, несмотря на то что мы забросили ему пять шайб. Мы просто поймали свою волну плюс реализовали большинство, а дальше просто продолжали наращивать преимущество. Безусловно игра в большинстве сегодня многое решила для нас, мы наконец-то смогли забить этот гол, поймали нужный момент, ребята из спецбгригад старались, и было приятно видеть, что эти старания оказались вознаграждены.

Конечно, тот факт, что мы проиграли четыре матча подряд, добавлял особого настроя. У нас были равные игры, проигрывали по буллитам, в овертаймах, но каждый раз перед перерывом в любом чемпионате хочется уйти на него на хорошей ноте. Чувствовать себя удовлетворённо как команда. Думаю, что сегодня парни очень много усилий для этого приложили и у нас всё получилось», — сказал Пёрселл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Шевченко.