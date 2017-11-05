Ялонен — об удалениях в матче с «Югрой»: «Йокерит» стал терять контроль

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился впечатлениями от победы над «Югрой» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Я доволен, что мы сегодня победили. Выездные матчи в КХЛ всегда сложно даются. У нас сегодня было отличное начало игры, мы получили пару возможностей сыграть в большинстве и реализовали их. Затем уже смогли контролировать ход игры. Во втором и третьем периодах уже было много лишних удалений. Это повлияло на игру «5 на 5», и мы стали терять контроль над матчем. Тем не менее мы довольны игрой в численном меньшинстве и игрой вратаря», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

«Йокерит» обыграл «Югру» и одержал вторую победу подряд

Также видео доступно на официальной странице «Югры» в соцсети «ВКонтакте».

