Итоги дня МХЛ: ХК «Рига» прервал 6-матчевую серию поражений и другие результаты

Программа игрового дня 5 ноября регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги была представлена тремя матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«Алтай» на своём льду переиграл «Снежных Барсов» со счётом 4:3. Команда прервала свою серию поражений на отметке в пять матчей.

«Алмаз» в результативном матче переиграл «Атлантов» со счётом 9:5. Череповецкая команда выиграла третий матч подряд.



Наконец, «Куньлунь Ред Стар Юниор» в родных стенах уступил ХК «Рига» со счётом 4:5. Рижане прервали свою серию поражений на отметке в шесть матчей.

