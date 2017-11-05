100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Итоги дня МХЛ: ХК «Рига» прервал 6-матчевую серию поражений и другие результаты

Хоккей

Программа игрового дня 5 ноября регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги была представлена тремя матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«Алтай» на своём льду переиграл «Снежных Барсов» со счётом 4:3. Команда прервала свою серию поражений на отметке в пять матчей.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Алтай
Усть-Каменогорск
4 : 3 1:2, 1:1, 2:0
Снежные Барсы
Астана
0:1 – Балдин (Соколка) – 02:55 (5x5), 1:1 – Путинцев (Медведев, Яковлев) – 04:02 (5x5), 1:2 – Балдин (Соколка, Ярошенко) – 19:56 (5x5), 1:3 – Мухаметов (Павлов, Мелихов) – 31:49 (5x4), 2:3 – Клавдиев (Медведев, Гапонов) – 34:55 (5x3), 3:3 – Клавдиев (Медведев, Путинцев) – 45:25 (6x5), 4:3 – Гришанов (Щёкин, Епишев) – 59:43 (5x5)

«Алмаз» в результативном матче переиграл «Атлантов» со счётом 9:5. Череповецкая команда выиграла третий матч подряд.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Алмаз
Череповец
9 : 5 2:2, 4:0, 3:3
Атланты
Московская область
0:1 – Шакиров (Демидов, Дудкин) – 04:02 (5x5), 1:1 – Морулёв (Гераськин, Калугин) – 10:41 (5x4), 2:1 – Замалиев (Жирнов, Фёдоров) – 17:20 (5x5), 2:2 – Тарлецкий (Ващук, Клепко) – 18:41 (5x4), 3:2 – Заплатников (Зарубин, Климов) – 22:00 (5x5), 4:2 – Зарубин (Фёдоров) – 27:32 (5x4), 5:2 – Грачёв (Данч, Бакулин) – 35:13 (4x5), 6:2 – Замалиев (Фёдоров, Жирнов) – 37:11 (5x5), 7:2 – Гераськин (Морулёв, Грачёв) – 40:40 (5x5), 7:3 – Бобров (Правило, Христов) – 45:20 (5x5), 7:4 – Клепко (Правило, Сотский) – 50:05 (5x5), 8:4 – Марков (Данч, Заплатников) – 54:11 (4x5), 8:5 – Клепко (Правило) – 55:47 (4x5), 9:5 – Морулёв (Грачёв, Гераськин) – 57:17 (5x5)

Наконец, «Куньлунь Ред Стар Юниор» в родных стенах уступил ХК «Рига» со счётом 4:5. Рижане прервали свою серию поражений на отметке в шесть матчей.

МХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
4 : 5 0:2, 2:2, 2:1
ХК Рига
Рига
0:1 – Бергманис (Хомяков, Мисюс) – 15:30 (5x4), 0:2 – Хомяков (Бергманис) – 18:36 (5x4), 1:2 – Калейниковас (Забабурин, Крутий) – 26:27 (5x5), 1:3 – Якобсонс (Хомяков, Гринбергс) – 27:02 (5x5), 1:4 – Синегубов (Калькис) – 31:04 (5x5), 2:4 – Крутий (Забабурин, Мартынюк) – 32:20 (5x4), 3:4 – Виитанен (Цуриков, Свобода) – 47:50 (5x5), 3:5 – Хомяков (Гринбергс, Карклс) – 49:44 (5x5), 4:5 – Забабурин (Крутий) – 54:05 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар МХК Алмаз МХК Атланты МХК Рига МХК Снежные Барсы
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент