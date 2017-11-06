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175 лет назад 2016
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Дюшейн обменян в «Оттаву», Каменев стал игроком «Колорадо»

Хоккей

Форвард «Колорадо Эвеланш» Мэтт Дюшейн в результате трёхстороннего обмена стал игроком «Оттавы Сенаторз», сообщается на официальном сайте «лавин».

Взамен «Эвеланш» получили защитника Самюэля Жирара и нападающего Владислава Каменева из «Нэшвилл Предаторз», голкипера Эндрю Хаммонда и нападающего Шейна Боуэрса из «Сенаторз», второй выбор на драфте 2018 года от «Нэшвилла», а также первый пик драфта-2018 и третий пик драфта-2019 от «Оттавы».

«Предаторз» заполучили канадского нападающего «Оттавы» Кайла Турриса, с которым подписали шестилетний контракт на общую сумму в $ 36 млн.

«Колорадо» хочет за Дюшейна топ-защитника, выбор в 1-м раунде и топ-проспекта
Источник: Официальный сайт "Колорадо Эвеланш" Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Нэшвилл Предаторз Оттава Сенаторз Владислав Каменев Мэтт Дюшейн
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