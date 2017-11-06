Дюшейн обменян в «Оттаву», Каменев стал игроком «Колорадо»

Форвард «Колорадо Эвеланш» Мэтт Дюшейн в результате трёхстороннего обмена стал игроком «Оттавы Сенаторз», сообщается на официальном сайте «лавин».

Взамен «Эвеланш» получили защитника Самюэля Жирара и нападающего Владислава Каменева из «Нэшвилл Предаторз», голкипера Эндрю Хаммонда и нападающего Шейна Боуэрса из «Сенаторз», второй выбор на драфте 2018 года от «Нэшвилла», а также первый пик драфта-2018 и третий пик драфта-2019 от «Оттавы».

«Предаторз» заполучили канадского нападающего «Оттавы» Кайла Турриса, с которым подписали шестилетний контракт на общую сумму в $ 36 млн.